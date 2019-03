Horóscopo do dia 21 de março de 2019

Áries

Estará impaciente. Poderá se dar bem com os colegas se não esperar demais do convívio no trabalho. Melhor adiar sociedade ou novos negócios. A sedução promete momentos gostosos.

Touro

Evite levar tudo a ferro e fogo no seu emprego. A relação com os colegas estará sensível e qualquer coisinha poderá gerar discussões. No amor, valerá a pena confiar nos seus instintos.

Gêmeos

A rotina profissional deverá ficar desgastante, cansando mais do que o normal. Algo que você dava como certo poderá sofrer atrasos. Controle sua impaciência no romance.

Câncer

Não assuma mais tarefas do que consegue realizar no seu serviço. Assunto ligado a outra cidade poderá estressar. Clima de discórdia em casa. Na sedução, seus desejos devem mudar de direção.

Leão

As metas profissionais vão parecer distantes. O jeito é arcar com as responsabilidades assumidas e evitar falar demais. É possível que você e a pessoa amada não falem a mesma língua.

Virgem

O clima no trabalho não estará dos melhores e as relações profissionais poderão ficar estremecidas. Atenção com sua saúde. No romance, o entendimento e a cumplicidade serão totais.

Libra

Você saberá usar sua imaginação na profissão, mas é melhor adiar entrevista de emprego se for possível. Sinal de contrariedade em viagem ou em casa. A dois, só fale o que tiver certeza.

Escorpião

No emprego, adie conversa sobre promoção. Vênus e Júpiter deixam você mais otimista, embora exigente ao buscar apoio para seus projetos. Lance com grana pode decepcionar. Na paquera, talvez idealize o alvo.

Sagitário

Se pensa em dar uma guinada na vida, cuide melhor dos seus projetos e se aplique nos estudos. Os amigos vão parecer um pouco distantes. As paqueras não vão empolgar.

Capricórnio

É provável que você seja pau para toda obra no serviço. Chegou a hora de rever suas metas: aproveite as surpresas desafiadoras do caminho! Respeite o ritmo do seu par e esqueça as discussões.

Aquário

Reflita bem ao tomar decisões e evite o estresse. Há promessa de novidade na carreira. Não fale sem pensar nem corte laços de uma vez. No romance, você precisará resolver situações.

Peixes

O excesso de sinceridade pode atrapalhar você no serviço. Em relação à grana, cuidado com operações arriscadas. Pessoa próxima dos seus parentes poderá acender seus desejos.