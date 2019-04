Horóscopo do dia

Áries (DE 21/3 A 20/4)

Pode confiar, mas desconfiando. O futuro promete e depois do aniversário, alguma coisa muito boa pode ocorrer. Não acredite em promessas e falsos elogios. No amor está indicando a possibilidade de diálogo e de reconciliação em breve. Pratique hoje a bondade.

Touro (DE 21/4 A 20/5)

A intuição excelente leva você a ver e a sentir muito mais do que os outros. Fuja das situações de disputa e teima. Não vão levar você a lugar algum. Retribua gentilezas e favores. No amor, deixe a arrogância de lado, para simplesmente sentir o melhor.

Gêmeos (DE 21/5 A 20/6)

Não faça nada que possa denegrir a sua imagem, seu prestigio ou seu crédito. Haverá pedidos de acordos no pagamento do que deve, ainda mais se for para colocar as contas em dia. No amor, fale de menos que é melhor. Você precisa de otimismo e confiança em si

Câncer (DE 21/6 A 21/7)

As ideias estão claras e tudo lhe parece mais viável e ao alcance de suas mãos. Corra atrás dos seus planos e de seus projetos, desde que não faça dividas para colocá-los em prática. Arrisque em jogos e loteria, concurso e sorteios. Você está com sorte. Amor mais feliz.

Leão (DE 22/7 A 22/8)

Os cuidados com a saúde são aconselhados. Ainda mais em se tratando de questões rins e fígado. Você tem trabalhado muito e cuidado de muita gente, se esquecendo de você mesmo. Agora olhe para si mesmo. No convívio com seu par, evite precipitação.

Virgem (DE 23/8 A 22/9)

O convívio com pessoas joviais e simpáticas vai fazer de você um deles. Aproveite para trocar ideias, se divertir e desfrutar o lado ameno da vida. Novidades e intrigas podem vir juntas. Não se deixe influenciar ou contaminar. No amor, reencontro amigável, mas com ciúme.

Libra (DE 23/9 A 22/10)

Você continua vulnerável aos problemas crônicos de saúde, se eles forem reais. Siga os tratamentos indicados e a dieta recomendada. Evite esforço físico exagerado. O período é de acordos, assinatura de contratos e muito diálogo. Inclusive com o seu parceiro.

Escorpião (DE 23/10 A 21/11)

Para você também, é hora de cuidar melhor da saúde. Caso tenha aumento de temperatura fique mais atento. Fase boa para realizar cirurgia, na Lua Minguante. Não na cheia. Procure apoio para a realização dos seus sonhos e planos. Lucros financeiros. Feliz para o amor.

Sagitário (DE 22/11 A 21/12)

A força da Lua, Marte e Vênus mal posicionadas em seu horóscopo, provoca brigas e discussões em casa, com pessoas mais velhas da família ou alguém da sua intimidade. Não perca a elegância com o marido, a esposa, o namorado ou a namorada.

Capricórnio (DE 22/12 A 20/1)

Saia hoje para passear, para reencontrar amigos e parentes que você curte muito. Mas seja cuidadoso ao dirigir veículo, ainda mais se beber. Riscos e perigos no trânsito, à noite. A companhia da pessoa amada pode ser atrapalhada por um terceiro.

Aquário (DE 21/1 A 19/2)

Evite exageros no comportamento. Ser simpático e prestativo não quer dizer exatamente ser permissivo e se deixar explorar pelos outros. Conserve as devidas distâncias para não ser explorado e magoado em último caso. Mas no amor está muito bom.

Peixes (DE 20/2 A 20/3)

Você é o dono da situação e vai liderar com brilho e sucesso. Seus planos de trabalho e da profissão estão caminhando muito bem. O dinheiro pode vir em conseqüência disso com certeza. Espere tudo o que for justo e o que tem feito por merecer. À noite, favorece ao amor também.