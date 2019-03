Horóscopo do dia 19 de março de 2019

Áries

Estará mais exigente e não irá se satisfazer com resultados mínimos no serviço. Com bastante pique, poderá ter ideias originais em relação à sua grana. A dois, espere prazer e sedução.

Touro

Agarre a oportunidade de se dar bem no seu serviço, deixando sua simpatia em evidência. É possível que viva novas experiências com prazer. No namoro, uma insegurança talvez surja.

Gêmeos

Você estará detalhista com seu orçamento, e não vai misturar vontade com necessidade. Bom dia para passar por entrevista de emprego. No amor, vai querer uma relação justa e perfeita.

Câncer

Seus projetos poderão sair da gaveta e não é improvável que troque de emprego. Junto às pessoas, você estará bem exigente. Caso tenha interesse em alguém em especial, não fará rodeios.

Leão

Com foco, conseguirá dar conta das suas tarefas no emprego. Vai revelar organização ao mexer com suas contas. Caso esteja só, seu coração estará disponível para encontros românticos.

Virgem

Você terá bons resultados nos estudos. Terá facilidade para prestar concurso ou participar de treinamento. Talvez suas emoções oscilem. A paixão vai rondar seu romance.

Libra

Intuição à flor da pele! Em relação aos seus projetos profissionais, vai se mostrar mais exigente. Algo ou alguém em que acreditava muito poderá surpreender. No amor, astral positivo.

Escorpião

Vai se destacar no trabalho e encerrar tarefas ou situações que não funcionam mais. Bom clima em casa! Pessoa que desperta seu interesse estará a fim de paixão: não perca essa chance!

Sagitário

Terá inspiração para se dar bem no seu trabalho: abra-se para as novidades e não se precipite na hora de tomar decisões! Uma pessoa jovem vai fazer seu coração bater mais forte.

Capricórnio

Fase de renovação e empenho! Talvez se isole um pouco. Se espera resultado da Justiça, deve receber boa notícia. Viagem favorecida. Se já tiver alguém, estarão ainda mais unidos.

Aquário

Espere sorte se desenvolve atividade profissional com familiar. Terá bom-senso para empreender sua grana. Se tiver compromisso, o momento é aproximação e confiança.

Peixes

Se usar sua percepção afiada, vai se destacar no trabalho. Bom dia para fazer novos contatos e, inclusive, encontrar vagas de emprego. Saberá abrir seu coração para a pessoa amada.