Horóscopo do dia 18 de julho de 2019

Áries

Pense dez vezes antes de gastar por impulso. Proposta profissional deverá ser acertada. Assuntos ligados à espiritualidade vão despertar seu interesse. Na conquista, espere muito sucesso.

Touro

Concurso ou entrevista de emprego tende a dar bons resultados. Talvez faça novos amigos. Sua cabeça estará a mil e poderá pensar muitas coisas ao mesmo tempo. Estabilidade na união.

Gêmeos

Sua seriedade na vida profissional merecerá elogios de chefia. Assuntos ligados a acordos e resolução de dívidas podem chegar ao fim. Se estiver só, poderá conhecer um novo amor.

Câncer

Agarre a oportunidade de se dar bem nos desafios do trabalho. Vai sentir interesse por assunto místico. Nas amizades, espere novidades. No romance, conversem para acertar os ponteiros.

Leão

Bom dia para trabalhar com quem inova sua carreira. Tente se organizar melhor nas finanças. Sua intuição poderá ajudar em assunto de seguro. No amor, vai preferir compromisso firme.

Virgem

Poderá resolver questões profissionais com base na amizade. Dê vazão à sua mente cheia de ideias. Bom dia para fazer exames de saúde. União cheia de cumplicidade: aproveite!

Libra

Vai querer se acertar no trabalho. Mudanças em viagem sairão melhor do que pretendia. Suas economias ficarão bem protegidas. Chance de encantar uma nova paquera.

Escorpião

Golpe de sorte nos seus ganhos. Pode arriscar uma fezinha. Vai se sair muito bem nos estudos e treinamentos. Procure fazer uma alimentação saudável. Desafios inesperados na união.

Sagitário

Conseguirá animar a todos à sua volta. Fará bons acordos no trabalho. Cuidados de beleza podem dar o resultado esperado. Vai querer sintonia nas amizades. A dois, terá todo apoio que precisar.

Capricórnio

Evite se iludir com falsas promessas. Chance de realizar mais do que esperava. Pode assinar contratos desde que não deixe de ler o que assina. No amor, seja mais discreto e evite o ciúme.

Aquário

Bom dia para lidar com atendimento ao público. Pode se sair bem em novos projetos. Sua impressão sobre certas pessoas se mostrará certeira. Cenas de ciúme deixarão seu coração inseguro.

Peixes

Boas chances para ter sucesso na carreira, mas pode entrar em competição com colega. Gaste com mais consciência e menos empolgação. Muita paixão e sedução nos momentos a dois.

Horóscopo nascido em 18 de julho

Os nascidos a 18 de Julho são do signo de Câncer com personalidade de Câncer – Capricórnio. São esportivos, otimistas, atirados e corajosos e às vezes aventureiros. Gostam de competir e de lidar com os riscos e os perigos. Seu número principal é o 22, formado de 2 em dobro, número da Lua, que lhes confere instabilidade emocional, psicológica e de comportamento. Mas a soma dá o 4, de Urano, que os fazem modernos, avançados e futuristas, fraternos e de espírito elevado.

Anjo do dia

O anjo protetor do dia é Mihael, que faz os casais fortes e com muitos filhos. Conserva a paz e a harmonia, assim como a felicidade entre os casais. Ele tem domínio sobre a geração dos seres animais, especialmente sobre os humanos. Dá gosto pelos passeios, pelos divertimentos e o lazer. Conserva as famílias e as tradições.