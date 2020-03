Horóscopo do dia 17 de março de 2020

Áries

No campo das finanças, você sabe que o dinheiro não cai do céu e vai lutar com unhas e dentes por uma boa oportunidade de aumentar seus ganhos. No amor, pode se interessar por uma pessoa influente e bem de vida. Para quem já encontrou seu par, bom dia para planejar o futuro a dois.

Touro

Nos assuntos do coração, há chance de romance com uma pessoa de outra cidade ou com colega de estudos ou religião. Na vida a dois, vai encantar o par com seu charme e pode descobrir ainda mais afinidades com seu bem.

Gêmeos

Confie na sua intuição e deixe os ressentimentos para trás. No amor, você vai esbanjar sensualidade e pode seduzir quem quiser e um romance secreto será excitante. Na união, revele e realize as suas fantasias.

Câncer

Se depender dos astros, a sintonia com amigos e parceiros só vai aumentar. E tanto entrosamento pode até refletir nos assuntos do coração e transformar uma amizade em amor: o céu dará todo apoio, então, vá em frente! No romance, fase repleta de companheirismo e romantismo.

Leão

Nesta terça, reserve um tempo para cuidar da saúde e da beleza, pois isso fará muito bem ao seu astral. No amor, romance com colega tem tudo para evoluir. Na vida a dois, você e seu bem podem conquistar algo muito desejado.

Virgem

Na vida profissional, procure se unir a quem tem ideias e objetivos semelhantes aos seus, invista nos estudos e aprenda tudo que puder. O amor promete novidades e fortes emoções, inclusive com alguém de outra cidade. Na união, sintonia de corpo, mente e alma.

Libra

Sua experiência pode fazer a diferença numa tarefa importante. No amor, Vênus deixa sua sensualidade irresistível e promete esquentar o clima tanto na paquera quanto na vida a dois. O clima deve esquentar muito entre quatro paredes.

Escorpião

Uma postura mais descontraída vai facilitar as paqueras e, se encontrar alguém legal, você pode propor logo um compromisso. Na união, ótima sintonia e muito romantismo.

Sagitário

No campo das finanças, o céu indica uma fase muito lucrativa para você: o dinheiro virá do trabalho, por isso, trate de arregaçar as mangas e usar todos os seus talentos. Nos assuntos do coração, romance com colega recebe bons estímulos. Se você já achou a sua cara-metade, mostra o quanto valorize seu bem e colabore com o par.

Capricórnio

A Lua realça todos os pontos fortes do seu signo e você vai mostrar ainda mais seriedade e comprometimento no trabalho. Na paquera, seu charme será irresistível e promete fortes emoções. Fase carinhosa a dois, aproveite porque é hora de mostrar seu lado mais romântico.

Aquário

Você pode precisar de mais silêncio e sossego para se concentrar nas tarefas e cumprir o seu trabalho. No campo do amor, pode faltar pique para sair e paquerar ou talvez você prefira manter um novo romance escondido por enquanto. A dois, busque privacidade: um programa caseiro promete muito romantismo.

Peixes

Notícias de uma pessoa querida trarão muita alegria ao seu coração, por isso, faça contato. Se você está livre e procura um amor, aceite convites dos amigos e procure se enturmar com gente nova. A vida a dois promete muito diálogo e companheirismo.

Horóscopo nascido em 17 de março

Os nascidos no dia 17 de Março são do signo de Peixes com a personalidade de Aquário. São um pouco tímidos e pessimistas e costumam ter ideias negativas a respeito de si mesmo. Seu número principal é o 29, formado de 2, Lua e de 9, marte, astros de natureza diferentes. Juntos formam o 11, que não se simplifica e nem se soma, por ser um número especial que nomeia os seres originais, criativos e avançados no tempo; modernos e tecnológicos.

Anjo do dia

O anjo protetor do dia é Haiaiel, que defende da crueldade dos impiedosos, maus e opressores, que prejudicam o semelhante de uma forma sistemática. Dá proteção a todos os que procuram a sua ajuda e necessitam de seu apoio. Dá coragem e determinação diante do perigo. Faz ter um comportamento de bravura na defesa de terceiros. Podem demonstrar heroísmo até mesmo na guerra.