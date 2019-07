Horóscopo do dia 12 de julho de 2019

Áries

Terá sucesso no trabalho, sobretudo se você lida com vendas. Seu bom humor vai contagiar todo mundo. Os momentos com seus amigos serão recheados de criatividade. Na união, clima de carinho.

Touro

Poderá se destacar na carreira graças à sua imaginação: exponha suas ideias. Sua família deverá marcar presença nos seus projetos. Na paquera, vai encantar quem quiser com sua simpatia.

Gêmeos

Analise bem caso receba proposta de trabalho em outra cidade. Terá raciocínio rápido para fazer boas parcerias, e essas associações deverão gerar grana extra. Receberá apoio do par em tudo.

Câncer

É provável que você caia nas graças da chefia por conta da sua disposição em ajudar todo mundo. Suas ideias em relação à sua grana vão dar bons resultados. Confie no seu taco na conquista.

Leão

Uma promoção no seu trabalho se aproxima! Bom dia para se empenhar nos estudos. Tudo indica que um projeto seu renderá uma grana extra. Divirta-se em passeios com seu amor.

Virgem

Com seu carisma, saberá convencer colegas e chefes das suas ideias. Aposte no seu palpite financeiro, que estará certeiro e poderá render! Uma aventura amorosa promete final feliz.

Libra

Chances de fazer a diferença no trabalho. Bom dia para cuidar do seu dinheiro. Clima renovador no ambiente familiar. No casamento, ótimo pique para se divertir e curtir com seu amor.

Escorpião

Estará com muita sensibilidade e saberá captar as intenções das pessoas. Uma oportunidade no trabalho deve surgir para alavancar sua carreira. Pode abrir mão de algo para viver feliz no romance.

Sagitário

Deve usar de objetividade para lidar com a equipe de trabalho. Seus familiares estarão mais sensíveis com as suas necessidades. Seu par dará demonstrações de lealdade mesmo sem você pedir.

Capricórnio

Terá argumentos para expor suas ideias. Saberá realizar mudanças e encarar uma nova fase. Aproximação com os amigos. Parceria poderá se tornar sucesso. Na paquera, deve ir direto ao ponto.

Aquário

Terá boas saídas para as questões mais difíceis. Terá facilidade para ganhar dinheiro. Evite ficar sem atividade física. Pode ter dificuldade para tomar decisões no romance.

Peixes

Terá boas oportunidades para alavancar a sua carreira. Estudo, concurso e viagem poderão dar resultado melhor do que o esperado. Na união, falar sobre seus sonhos será importante.

Horóscopo nascido em 12 de julho

Os nascidos no dia 12 de Julho são do signo de Caranguejo com a personalidade de Libra. São criativos, sonhadores e românticos e podem ser bem sucedidos nas atividades artísticas ou literárias, já que têm muita inspiração e que vivem de seus sentimentos e emoções. Seu número principal é o 16, formado de 1, o Sol e de 6, Vênus. Juntos formam o 7, de Netuno, que lhes confere sensibilidade, mediunidade e outros dons para normais, que podem causar timidez, ações veladas e cheias de mistério.

Anjo do dia

O anjo protetor de hoje é Mikael, que dá proteção aos nobres; príncipes e reis, assim como às autoridades e aos governantes. Faz a pessoa diplomática e consegue a obediência dos subordinados e vassalos. Desperta a credibilidade e a confiança. Dá proteção e segurança nas viagens. Dá vocação política e sorte em cargos eletivos, devido à grande popularidade, que lhes confere honras e homenagens.