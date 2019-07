Horóscopo do dia 11 de julho de 2019

Áries

Saturno traz muita garra para vencer os desafios. Chance de firmar bons contratos profissionais. Poderá curtir momentos alegres com seus familiares. Terá muito pique para conquistar quem ama.

Touro

É possível que você feche hoje um bom acordo ou assine um contrato vantajoso. Terá sucesso em serviço novo. Espere apoio dos amigos. Na relação sentimental, rolam apoio e segurança.

Gêmeos

Contará com o apoio de que precisa para se realizar no trabalho. Portas vão se abrir, trazendo sucesso financeiro. É provável que receba convite para festa. Se estiver só, curta o clima de sedução.

Câncer

Seu esforço será reconhecido na profissão. Conseguirá perceber oportunidades que não conseguia enxergar antes. No romance, você saberá a hora de se abrir com seu amor.

Leão

Poderá receber uma grana extra para gastar com algo para você. Na carreira, saberá convencer a chefia das suas capacidades. No amor, terá disposição suficiente para acertar as coisas.

Virgem

Sucesso em treinamentos, cursos e estudos. Poderá ter surpresa com colegas de trabalho. Seus projetos têm tudo para decolar. Tudo bem na saúde. Aprenda a confiar mais na pessoa amada.

Libra

Você vai sentir muita disposição e alegria por conta de Vênus. Terá sucesso nas entrevistas de emprego e nos contatos de trabalho. Na conquista, saberá surpreender.

Escorpião

Estará mais sensível por causa da Lua. Pode cuidar mais do lar com apoio e colaboração da família. Saberá como resolver problemas. Seu jeito misterioso vai atrair um pretendente.

Sagitário

Irá se aproximar de quem pensa como você para conquistar apoio. Pode se interessar em melhorar a rotina do lar. Estudos e concursos merecem sua atenção. Pode rolar uma atração por colega.

Capricórnio

Você vai querer mais segurança e estabilidade no emprego. Chance de se dar bem em estudos graças a sua intuição e imaginação. A dois, muita harmonia e companheirismo.

Aquário

Terá jogo de cintura para se sair de conflitos. Aposte na sua experiência para se destacar no emprego. Boas chances de sociedade. Você vai esbanjar saúde. Na paquera, vai encantar com seu carisma.

Peixes

Terá notícias de quem mora em outra cidade. Seus amigos farão de tudo para apoiar seus sonhos. Chance de conquistas na vida profissional. Vai arrasar na paquera e no romance.

Horóscopo nascido em 11 de julho

Os nascidos no dia 11 de Julho são do signo de Câncer com a personalidade Virgem. Eles são inteligentes e perspicazes, espertos e cientes de tudo o que acontece ao seu redor. São muito bem informados, pois vivem ligados aos acontecimentos. Sua comunicação é excelente, sua presença é jovial e alegre. Seu número principal é o 15, formado de 1, Sol e de 5, Mercúrio. Juntos formam o 6, de Vênus, que lhes dá coração bondoso, que os fazem amorosos e apaixonados, inconstantes e volúveis.

Anjo do dia

O anjo de hoje é Hahahel, que protege o cristianismo, seus missionários, simpatizantes e apóstolos. Faz infundir a fé e a religião cristã. Trabalha em favor da igreja. Confere sentimentos elevados e grandeza de alma. Muita energia e firmeza na religião que abraçar. Não teme o sofrimento e a provação se for por uma causa justa do cristianismo.