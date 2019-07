Horóscopo do dia 09 de julho de 2019

Áries

Como os astros estarão tensos no céu, controle sua impulsividade. No serviço, dará conta das tarefas. Aguarde imprevistos nas finanças. No amor, conseguirá chamar a atenção do seu alvo.

Touro

Saturno e Plutão talvez atrapalhem seu foco nos estudos e compliquem contatos com gente de outra cidade. Com boas ideias, saberá organizar suas finanças. Na paixão, atenção aos detalhes.

Gêmeos

Não adie compromissos. Nas relações sociais, procure não fazer esforço para agradar: seja natural. Cuidado com indisposição: siga recomendações médicas! Na conquista, abuse do seu charme.

Câncer

Júpiter traz uma oportunidade de emprego em outra cidade. Evite atitudes rebeldes junto às pessoas do seu convívio. Plutão e Saturno esfriam um pouco a sedução. Não pressione seu par!

Leão

Atrasos em assuntos profissionais vão causar dor de cabeça. Cuidado com baixas de energia: poderá se cansar facilmente. Bom dia para fazer acordos. Cuide bem de quem ama.

Virgem

A Lua indica instabilidade financeira. Poderá não se sair bem ao vender seu peixe no trabalho. Se tiver um projeto em andamento, melhor mexer no conteúdo mais para frente. Clima de romance com o par.

Libra

Para se sair bem no serviço vai precisar de silêncio e concentração. Evite discussões com sua família. Aborrecimentos financeiros. A união pede mais confiança e cumplicidade.

Escorpião

Seu dinheiro deve render mais do que esperava. Vai querer agitar a sua vida social. Tem tudo para ocupar uma posição de líder dos colegas de serviço. Irá se sair bem em paqueras.

Sagitário

Bom dia para cuidar da sua autoestima. Preste atenção aos acordos financeiros. Mudanças no trabalho serão benéficas para você. Na paquera, irá se interessar por pessoas bem-sucedidas.

Capricórnio

Precisará ter muita paciência e jogo de cintura com o que não der certo, o dia será tenso. Dinheiro pode causar discussão. Não abuse da sua alimentação — faça uma dieta. Terá orgulho de quem ama.

Aquário

Não leve os assuntos profissionais para o lado pessoal. Evite as expectativas para não se aborrecer. Aguarde noticias de Justiça. O romance pede mais companheirismo.

Peixes

Procure prestar atenção aos seus sonhos, existem mensagens importantes. Não gaste por impulso. Terá reconhecimento no trabalho. A Lua vai acentuar sua sensualidade na conquista.

Horóscopo nascido em 9 de julho

Os nascidos no dia 9 de julho são do signo de Câncer com a personalidade de Câncer – Carneiro. São sentimentais e amorosos, ligados demais à própria família. Agem como uma forma de guia, padrinho e protetor, sobre os quais mantém liderança e poder. Seu número principal, do dia do nascimento é o 13, formado de Sol, 1 e de 3, Júpiter. São dois astros de poder e de liderança, cada um na sua área. Juntos formam o 4, de Urano, que os ligam à tecnologia e à modernidade, a informática e ao progresso.

Anjo do dia

O anjo protetor do dia é Behael, que tem poder curativo das doenças e que consegue a misericórdia divina na solução dos problemas. Promove o amor e a amizade entre pais e filhos e faz com que os filhos se tornem obedientes e dóceis, submissos mesmo. Confere saúde e longa vida.