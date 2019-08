Horóscopo do dia 06 de agosto de 2019

Áries

Talvez seja preciso ter mais cautela para se entender com os colegas. Mudanças estão favorecidas. Preste atenção em seu sexto sentido. A paixão promete esquentar e renovar o desejo na vida a dois. Palpites: 99, 36 e 27. Cor: vermelho.

Touro

No trabalho, melhore a concentração para terminar suas tarefas numa boa. Juntar forças com alguém que tem os mesmos objetivos pode ser a melhor jogada. Se está só, vai sonhar com romance estável. Palpites: 28, 82 e 64. Cor: vermelho.

Gêmeos

As finanças pedem mais cuidado logo cedo: seja realista na hora de fazer compras. Assuntos do dia a dia podem ser resolvidos numa boa. Na paquera ou no namoro, cuidado com a possessividade. Palpites: 38, 74 e 02. Cor: branco.

Câncer

A Lua brilha em seu paraíso astral e aumenta sua sorte. Aposte na criatividade para dar conta do trabalho. Na conquista, você vai esbanjar charme e pode fazer muito sucesso! Palpites: 75, 66 e 21. Cor: roxo.

Leão

Você vai mostrar bom-senso no serviço e poderá cuidar de tudo o que estava pendente. Talvez tenha que se esforçar em dobro, mas você deve dar conta do recado. A paquera pode enfrentar contratempos. Palpites: 58, 94 e 04. Cor: cinza.

Virgem

Vale a pena maneirar nos gastos e ficar longe de projetos muito arriscados. No trabalho, explore seu raciocínio rápido para convencer os outros. A dois, será mais fácil expressar seus sentimentos. Palpites: 41, 50 e 59. Cor: amarelo.

Libra

Você vai precisar de mais jogo de cintura para evitar atritos no trabalho. A saúde talvez exija alguns cuidados: não se esforce demais. A busca por estabilidade deve marcar a relação com quem ama. Palpites: 42, 96 e 69. Cor: rosa.

Escorpião

Logo cedo, tenha cautela no serviço. Depois, a Lua entra em seu signo e você poderá correr atrás dos seus interesses. Se tem compromisso, mostre seu carinho ao par. Palpites: 25, 34 e 16. Cor: marrom.

Sagitário

Nesta terça, você vai chegar mais longe se mantiver seus interesses escondidos. Tente diminuir o ritmo para preservar a saúde. Um clima de mistério pode marcar a paquera. Palpites: 08, 44 e 98. Cor: marrom.

Capricórnio

O dia começa meio complicado no trabalho e será mais difícil se entender com os colegas. Mas o astral melhora e você vai correr atrás do que quer. A turma pode ter papel importante na conquista. Palpites: 45, 72 e 99. Cor: rosa choque.

Aquário

No emprego, não vai poupar esforços para impressionar os outros. Cuidados com a saúde podem ser necessários, ainda mais se anda trabalhando demais. No romance, converse sobre o futuro dos dois. Palpites: 73, 10 e 55. Cor: laranja.

Peixes

Concentre-se no que precisa fazer e não confie demais na sorte para evitar uma decepção. Aproxime-se dos colegas e troque informações. Invista no bom humor para deixar o romance mais interessante. Palpites: 11, 47 e 83. Cor: prata.

Horóscopo nascido em 06 de agosto

Os nascidos a 06 de Agosto são do signo de Leão com a personalidade de Aquário. Possuem dons e talentos para as Artes de um modo geral. Amam o Belo e o moderno e vivem à procura da verdade. Lutam pela justiça. Seu número principal, do dia do nascimento é o 11, número nobre, que não se simplifica, pois tem a sua natureza especial. Influi sobre pessoas especiais, originais, criativas e de espírito evoluído, que gostam de viver e de trabalhar em favor do próximo. Podem se dar bem na Política e no serviço público. Seu lado escuro e negativo pode ser cruel.

Anjo do dia

O anjo protetor de hoje é Ayael, que é símbolo da boa saúde e de vida longa. Que confere grande sabedoria e iluminação espiritual. Faz procurar e conhecer a luz, a verdade e a Justiça, se a elas buscarem. Tem domínio sobre as transformações e as mudanças das pessoas para melhor. Leva a gostar de Filosofia, Teologia e ciências místicas também. Faz amar as ciências em geral.