Horóscopo do dia 05 de abril de 2019

Áries

Você vai esbanjar disposição. Tudo vai parecer mais fácil e você vai se orgulhar das suas atitudes e decisões. Na paquera, seu jeito franco e decidido pode atrair alguém muito especial.

Touro

Os astros vão deixar seu signo mais emotivo. Dedique-se a fazer o bem ao próximo. No trabalho, vai se concentrar e produzir mais se ficar quieto (a) no seu canto. Cuidado com ilusões no amor.

Gêmeos

Unir-se a outras pessoas por objetivos em comum será muito gratificante para você. Há risco de enfrentar conflitos ou se decepcionar com amigos. Namoro com alguém da turma tem tudo para dar certo.

Câncer

O trabalho será prioridade, ainda mais se pintar uma boa oportunidade de promoção. A concorrência será acirrada, mas terá confiança para mostrar do que é capaz. A união pode enfrentar desafios.

Leão

Você vai sentir um desejo maior de subir na vida. Não espere moleza no trabalho: encare os desafios. Controle o estresse. Na paquera, procure sair e conhecer gente nova.

Virgem

Vai usar sua esperteza para conseguir o apoio das pessoas. Bom dia para iniciar mudanças que deseja em sua vida. Seu charme será irresistível, mas veja lá com quem vai se envolver: evite problemas.

Libra

Trabalhar em equipe será uma ótima opção para você. A partir da tarde, pode enfrentar conflito com parentes: cuidado com reações explosivas. Bom astral para iniciar ou fortalecer um romance.

Escorpião

Ótimo pique para encarar o trabalho. Aproveite a disposição para deixar tudo em dia. Adiante o que puder, pois pode enfrentar imprevisto e atrasos à tarde. Na união, terá prazer em ajudar o par.

Sagitário

Fase de sorte e alegria. Pode fazer conquistas importantes em vários setores da sua vida. Vale até fazer uma fezinha. Mas não aposte alto demais e nem esbanje sua grana. Clima romântico a dois.

Capricórnio

Assuntos de casa e família terão prioridade. Mas evite impor as suas vontades e opiniões. Sucesso em questões relacionadas à casa própria. A dois, a dica é cuidar de quem ama e curtir seu ninho de amor.

Aquário

Você terá ótimas ideias e respostas rápidas para tudo. Ótima fase para negociar e fazer bons acordos. Mas fique longe de fofocas. Sintonia na união. Não comente sua vida amorosa com ninguém.

Peixes

Os astros não recomendam fazer negócios com amigos, pois há risco de não receber a grana combinada. Seu coração vai pedir mais segurança na paixão. Será exigente nas paqueras e com quem ama.