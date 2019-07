Horóscopo do dia 04 de julho de 2019

Áries

Suas ideias originais vão colaborar para seu sucesso no serviço. Questões financeiras devem receber sua atenção. Caso esteja só, é grande a chance de começar um relacionamento.

Touro

Espere surpresas no setor financeiro. Em casa, o clima será de muito carinho e diversão. Novidade em família chegando! Use mais sua intuição. Se estiver só, chamará a atenção sem fazer força.

Gêmeos

Seu dinheiro renderá mais do que o esperado. A vida profissional poderá passar por uma reviravolta séria. Pessoa de longe deverá fazer seu coração bater mais forte.

Câncer

Sua generosidade deverá motivar sua equipe no serviço. Marte vai favorecer os assuntos ligados à grana. É possível que se interesse por colega de trabalho com personalidade forte.

Leão

Terá muita energia e poder de iniciativa no seu emprego. Procure cuidar mais da sua espiritualidade. Se precisar tomar decisões, aposte na sua intuição. No amor, seu carisma vai dar as cartas!

Virgem

Poderá se surpreender em entrevista de emprego. Que tal ajustar as finanças com mais equilíbrio? Um projeto tem tudo para emplacar! Na união, comprometa-se mais e deixe a imaginação rolar.

Libra

Organize seu orçamento doméstico. Sua impressão sobre pessoas do trabalho será certeira. Terá facilidade para negociar e fazer acordos. Não faltará animação para se divertir com seu bem.

Escorpião

Tudo indica que seu espírito ousado irá comandar seus atos. Excelente oportunidade para procurar emprego. Usará sua intuição para se sair bem nas paqueras e fantasiar no romance.

Sagitário

Seu otimismo atrairá coisas muito boas. Dia favorável para atividades que precisem de intuição mais do que razão. Sua sintonia com os amigos vai aumentar. Na paquera, pode se surpreender.

Capricórnio

Terá boa cabeça para decisões. Novos projetos irão animar no trabalho. Pode se destacar em treinamentos ou testes. Seja mais realista no romance e se abra para mudanças.

Aquário

Chance de ter momentos diferenciados com seus amigos. Projeto de trabalho pode levar você para outra cidade. Suas conquistas no amor não serão poucas. Entusiasmo e energia na relação a dois.

Peixes

Pode se dar bem em novos negócios. Um novo desafio profissional deve pintar. No romance, você vai se dedicar muito ao seu amor e irá perceber que seu par precisa muito do seu apoio.

***********************

Horóscopo nascido em 04 de julho

Os nascidos no dia 04 de Julho são do signo de Câncer com a personalidade de Escorpião. São altamente emotivos, intuitivos e sentimentais. São envolventes, sedutores e apaixonados, exaltados e ciumentos também. Sua inteligência extraordinária pode guiá-los na vida, de forma sábia e correta. Seu número principal é o 8, número de Saturno, que é símbolo da terra e da Matéria, do dinheiro, da riqueza, das heranças e legados.

Anjo do dia

O anjo da guarda do dia é Lehahiah, que dá proteção aos chefes e governantes. Semeia a harmonia, o entendimento e a paz. Torna seus influenciados inteligentes, abertos ao conhecimento, com capacidade genial de se destacarem e fazerem sucesso. Podem atingir a celebridade na carreira escolhida. Confere grande intuição, que favorece a sorteios, loteria e jogos, concursos etc. O Gênio contrário semeia a discórdia, provoca revoluções e leva à guerra. Instiga às traições e promove a guerra.