Horóscopo do dia 04 de abril de 2019

Áries

Bom dia para correr atrás dos seus sonhos de consumo. Pode se dar bem em um novo negócio ou com compras e vendas. Controle as suas reações. Na união, valorize seu bem, mas pegue leve no ciúme.

Touro

Você vai se sentir mais confiante para batalhar pelos seus objetivos e pode contar com a sua intuição para escapar de armadilhas. Estará mais ousado (a) na conquista e não pensará duas vezes para tomar a iniciativa.

Gêmeos

Evite depender dos colegas no emprego, pois você vai querer mais liberdade para agir. Bom astral para resolver questões de Justiça. Na paixão, quanto mais cumplicidade melhor. Desejos ardentes entre quatro paredes.

Câncer

Os astros darão todo apoio para você investir nos seus sonhos. Foque em suas metas e lute para concretizá-las. Pode fazer uma parceria importante para sua carreira. Forte atração por amigo (a) ou alguém do trabalho.

Leão

Você pode ter boas chances de fazer cursos, melhorar seu currículo e abrir novas portas para a sua carreira. Defina o que é prioridade para a sua vida. Se você já tem um par, lutem juntos pelos objetivos em comum.

Virgem

A Lua envia ótimos estímulos para você concluir tarefas pendentes e colocar um ponto final em algo que se arrasta há algum tempo. Atração e boa química contarão mais pontos para você na paquera.

Libra

Estimule a cooperação e some forças com os colegas para dar conta das tarefas. Seu poder de sedução está no auge e há boas chances de iniciar um romance. A intimidade vai pegar fogo!

Escorpião

Você vai encarar o serviço com muita disposição e responsabilidade. Pode se unir aos colegas e até liderar um trabalho em equipe. Dê atenção à saúde. Paixão por amigo(a) pode virar namoro sério.

Sagitário

A Lua traz sorte, criatividade e entusiasmo. Aceite novos desafios no emprego e mostre do que é capaz. Vai encarar qualquer tarefa com criatividade e bom humor. Paixão no trabalho tem tudo para dar certo.

Capricórnio

Você terá ótimas ideias para agilizar o serviço e muita facilidade para vender o seu peixe. Só tenha cuidado com leva e traz à tarde. Na vida amorosa, tente não esconder o que sente.

Aquário

Troque ideias com a família antes de tomar uma decisão importante. Pode iniciar um negócio com parentes ou fazer algo lucrativo em casa nas horas vagas. Encontro com um(a) ex pode reacender a paixão.

Peixes

A Lua anuncia uma boa fase para ganhar dinheiro. Também terá muita habilidade para negociar e pechinchar, o que pode render ótimos acordos. No romance, cuidado com brigas por ciúme.