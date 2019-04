Horóscopo do dia 02 de abril de 2019

Áries

Os astros vão infernizar o seu astral e você pode se sentir mais cansado(a) do que o normal. Procure ficar mais no seu canto e longe de fofocas. Mentiras podem tumultuar o romance. Palpites: 10, 28 e 91. Cor: vermelho.

Touro

Ótimo astral para investir nos seus projetos para o futuro e dar o primeiro passo para transformar sonhos em realidade. Amigos terão papel de destaque no seu dia. Boa popularidade nas paqueras. Palpites: 56, 74 e 83. Cor: branco.

Gêmeos

Pode ter boas oportunidades de promoção e reconhecimento no trabalho, mas precisa saber conversar e vender o seu peixe, ok? Há chance de romance com alguém do seu trabalho. Palpites: 93, 39 e 75. Cor: lilás.

Câncer

Agarre as chances de fazer cursos, trocar ideias com pessoas mais experientes e aprender tudo que puder. Notícia vinda de longe pode transformar seu dia. Na paixão, vai buscar alguém com quem tenha muitas afinidades. Palpites: 31, 76 e 40. Cor: cinza.

Leão

Fase de muitas mudanças e imprevistos. Controlar as emoções e manter a serenidade será seu maior desafio. Bom dia para se livrar de tudo que não usa mais. Poder de sedução no auge. Palpites: 59, 95 e 23. Cor: amarelo.

Virgem

Unir-se aos colegas e trabalhar em parceria será o caminho mais curto para o sucesso. Quem está só vai sentir uma vontade maior de encontrar a alma gêmea. A dois, momentos de puro romantismo. Palpites: 24, 87 e 78. Cor: rosa.

Libra

Prepare-se para um dia de muito serviço. Só não vale assumir mais tarefas do que pode cumprir: proteja a sua saúde. Na vida a dois, troque ideias e participe mais dos interesses do par. Palpites: 61, 79 e 07. Cor: branco.

Escorpião

Vários astros passam pelo seu paraíso astral e farão tudo parecer mais fácil e divertido. Você vai esbanjar entusiasmo, criatividade e sorte. Nas paqueras, seu charme será irresistível. Só ficará sozinho(a) se quiser. Palpites: 80, 44 e 53. Cor: marrom.

Sagitário

Assuntos de casa e família terão prioridade para você. Se está sem emprego, use a criatividade para ganhar dinheiro com algo feito em casa. Um amor do passado pode reaparecer e balançar seu coração. Palpites: 36, 00 e 27. Cor: pink.

Capricórnio

Ótima fase no trabalho, especialmente para quem lida com comércio, telemarketing e ensino. Sucesso em entrevistas de emprego. Papos e encontros descontraídos vão animar as paqueras e o romance. Palpites: 82, 10 e 28. Cor: laranja.

Aquário

Além de contar com a sorte, terá muita criatividade para descobrir novas formas de ganhar dinheiro. Mas desconfie de propostas boas demais. Na união, cuide do par, mas sem exagerar nas cobranças. Palpites: 74, 29 e 38. Cor: prata.

Peixes

Vários astros vão acentuar os pontos fortes do seu signo e você deve explorar todos os seus talentos para brilhar no trabalho. Se já achou seu bem, cubra o par de carinho e palavras de amor. Palpites: 75, 21 e 93. Cor: dourado.