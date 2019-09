Um homem foi preso após se esconder no forro de uma residência na manhã dessa terça-feira (24) no Jardim das Palmeiras em Foz do Iguaçu.

A Polícia Civil foi até a residência de A.G.B de 25 anos para cumprir um mandado de prisão pelo crime de roubo. Após verificar a presença policial na residência, o homem subiu no forro da casa para se esconder mas a equipe conseguiu o convencer a descer.

O homem foi encaminhado para a 6º SDP (Subdivisão Policial) onde permanece à disposição da justiça.