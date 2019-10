Homem mata a ex esposa e comete suicídio em São jorge do Oeste

Henrique Debortoli, 45 anos, desferiu seis tiros contra sua ex-esposa Marlene Aparecida Debortoli, 41 anos, e em seguida ele atirou contra o próprio peito e se enforcou.

A arma usada no crime um rifle calibre 22.

O casal assinou o divórcio ontem (25).

Eles tinham três filhos. Um deles viu Henrique atirar contra Marlene e correu para pedir ajuda a um vizinho, mas quando retornaram com a ajuda, os dois foram encontrados mortos.

Henrique disparou seis vezes contra Marlene, que estava morta no pátio da residência, e Henrique estava morto com duas perfuração no peito e enforcado dentro do banheiro da casa.

A policia isolou a área até a chegada da policia científica e do IML (Instituto Médico Legal)

Reportagem: Olho Vivo Paraná