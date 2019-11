Homem fardado de Bombeiro aplica golpes em Toledo

O Corpo de Bombeiros de Toledo emitiu nesta quinta-feira (7), uma nota para que empresários fiquem atentos sobre um possível golpe que vem sendo aplicado no município. Segundo informações, um homem realizou visitas a estabelecimentos comerciais se identificando como bombeiro, mas, o mesmo não tem nenhuma ligação com o grupamento local. Ele diz realizar realizando fiscalizações e também tenta vender produtos.

O suspeito já foi identificado e inclusive, encaminhado à Delegacia, onde assinou um termo circunstanciado. Fica o alerta a população de Toledo e qualquer suspeita deve ser informada a Polícia Militar através do telefone 190.

O comandante do 2ºSGB/4ºGB Cap. QOBM Luís Eduardo Zarpellon, emitiu uma nota de esclarecimento sobre os fatos.

“O Corpo de Bombeiros de Toledo vem recebendo desde o dia 05 de novembro de 2019 inúmeras ligações telefônicas relatando sobre um suposto bombeiro, se identificando como sendo do Estado de São Paulo, que estaria visitando estabelecimentos comerciais e órgãos públicos da cidade de Toledo.

Conforme informações repassadas, o referido bombeiro estaria tentando realizar fiscalizações de segurança em estabelecimentos, e em outras oportunidades comercializando produtos e divulgando o lançamento de um livro para o qual estaria solicitando patrocínio.

O Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Paraná vem a público esclarecer que não possui qualquer tipo de vínculo com a pessoa que estaria se identificando como bombeiro do Estado de São Paulo, tampouco autoriza o uso do nome da corporação para atividades comerciais.

As atividades de vistorias e fiscalizações para execução de medidas de prevenção e combate a incêndios e a desastres em estabelecimentos comerciais, industriais e habitações multifamiliares são prerrogativas constitucionais do Corpo de Bombeiros Militar, reguladas através da Lei Estadual 19.449, não sendo delegadas a nenhum outro órgão ou pessoa.

Os bombeiros militares do Estado do Paraná, no exercício da função, se apresentam devidamente fardados e identificados, com uniforme da cor “caqui”, munidos de identidade funcional da Polícia Militar do Paraná.

Na eventualidade de qualquer tipo de coação, constrangimento ou solicitação de vantagem indevida partindo de pessoas se utilizando do nome do Corpo de Bombeiros, os lesados deverão imediatamente acionar a Polícia Militar, através do telefone 190, ou procurar diretamente uma Delegacia de Polícia”.