Homem é preso transportando 93kg de maconha em veículo roubado

Por volta das 5h40 da manhã desta segunda-feira (6), a PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu um veículo Renault Kwid com registro de roubo carregado com maconha no Km 712 da BR-277 em Santa Terezinha de Itaipu.

A equipe PRF deu ordem de parada ao veículo Renalt Kwid de placas aparentes BCN-5837, de Curitiba/PR. O condutor, após receber ordem de parada através de sinais sonoro e luminoso, parou o veículo no acostamento e ao se aproximarem os policiais com a viatura, o mesmo acelerou em alta velocidade empreendendo fuga. Naquele momento, o condutor, retornou para o sentido crescente da rodovia acessando a via marginal, uma estrada de terra, quando perdeu a direção do veículo, abandonando-o e fugindo pela vegetação, sendo alcançado pela equipe policial e imobilizado.

Ao ser vistoriado o veículo, no compartimento de bagagens, foram identificados cinco fardos embalados em fita adesiva que continham em seu interior, grande quantidade de maconha. Após pesagem do entorpecente, chegou-se ao total de 93,26kg da substância e, após identificação veicular, foi confirmado que o veículo portava placas clonadas, sendo identificado como sendo o RENAULT KWID QNW-5I36, de Curitiba/PR.

Diante dos fatos, veículo, condutor e droga foram encaminhados à Polícia Civil de Santa Terezinha de Itaipu para as providências cabíveis.