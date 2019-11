Homem é preso por crimes de ameaça, furto, injúria, lesão corporal e violência doméstica.

A Polícia Civil de Santa Terezinha de Itaipu prende em flagrante, homem 30 anos de idade, pelos crimes de ameaça, furto, injúria e lesão corporal – violência doméstica. A vitima, mulher 25 anos de idade, a qual foi casada por 10 anos com o suspeito relata ter se separado do mesmo, e que desde então o homem passou a ameaçar a mesma, inclusive neste domingo agrediu a mesma com socos, chutes, cabo de vassoura e posteriormente furtou o celular da vitima e saiu em disparada.

Nesta manhã, ao confeccionar o boletim de ocorrência a vítima relatou estar com medo de morrer, inclusive alegou que o suspeito não aceita o fim do relacionamento e por diversas vezes alegou que se a vítima comunicasse a polícia sobre o ocorrido, mataria a mesma.

Diante dos fatos, de pronto os investigadores se deslocaram até a residência do suspeito onde este foi preso em flagrante, ainda em sua posse foi localizado o celular furtado da vítima. O homem segue preso à disposição da justiça.