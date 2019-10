Homem é encontrado morto em Toledo

Um homem foi encontrado morto na tarde desse sábado (05), na Rua Coronel Aparício Borges, na Vila Boa Esperança em Toledo, na casa de número 907.

O homem identificado como Francisco Martins Carneiro de 69 anos, foi encontrado morto com ferimentos por faca no banheiro da residência que ele morava a aproximadamente dois meses sozinho.

Segundo a polícia, no local há vestígio de luta dentro da residência. O quarto estava com vários objetos no chão. Aparentemente o homem foi atingido por três facadas no tórax.

O homicídio pode ter acontecido de madrugada e o corpo foi encontrado por um morador próximo que foi até o local para conversar com seu Chico, como era conhecido a vítima. A Polícia Militar e a Polícia Civil foram acionados e o IML recolheu o corpo.

