Homem é condenado a 22 anos, mas ficará solto

João Maria de Jesus Costa foi condenado ontem (19) a 22 anos de prisão por homicídio triplamente qualificado. Ele foi considerado culpado pela morte da ex-companheira Maria Aparecida dos Santos Damásio. Contudo, apesar da condenação, ele continuará solto. A defesa do réu recorreu da sentença.

O crime aconteceu no dia 25 de novembro de 2012 na Rua Ponta Grossa, Jardim Gramado, zona leste de Cascavel.

Conforme a denúncia, João entrou pela janela da casa de Maria e a esfaqueado enquanto ela estava deitada na cama com a filha de quatro anos. Depois ele arrastou o corpo até a sala, jogou gasolina e ateou fogo no corpo. A criança presenciou todo o crime.

Segundo as investigações, João não aceitava o fim do relacionamento entre os dois.

As qualificadoras do crime foram: motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima e ainda meio cruel, por conta do uso do fogo.

O crime não é considerado feminicídio porque aconteceu antes da mudança na legislação que trata de crimes praticados contra mulher, ocorrida em 2015.