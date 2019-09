Hidrolipo Ultrassônica: técnica mostra resultados em setes dias

Gorduras localizadas estão entre os principais motivos de insatisfação das mulheres com o corpo. Por serem mais difíceis de queimar durante exercícios físicos, muitas recorrem a procedimentos estéticos para eliminar gordura de maneira mais eficaz.

Uma delas é Hidrolipoclasia Ultrassônica, que oferece resultados parecidos aos da lipoaspiração convencional, com a vantagem de não usar anestesias, bisturis e pós-operatórios.

A esteticista, cosmetóloga e sócia-fundadora da Slimcenter, Thaís Mugani, pesquisou a técnica e desenvolveu um protocolo diferente das hidrolipos oferecidos no mercado. “O tratamento tem como objetivo queimar gordura localizada, trabalhando aspectos como a alimentação saudável e limites do organismo”, explica.

O diferencial do protocolo é a união do procedimento a outras soluções terapêuticas e a nutracêuticas – procedimentos que respeitam a fisiologia do corpo. “A eliminação de gordura é muito intensa e, para garantir a saúde do paciente e evitar problemas hepáticos, a hidrolipo é associada a sessões de detox e projetos nutricionais com reeducação alimentar que buscam auxiliar o paciente a ter uma vida mais saudável e regrada. A conscientização de uma boa alimentação é sempre abordada em todos nossos protocolos”.

Além do detox e da reeducação alimentar, o protocolo da esteticista também é aliado à eletroterapia. O procedimento estético garante o gasto energético, e, segundo Thaís, ajudam o organismo a eliminar a gordura de forma fidedigna. “Além disso, é extremamente importante para qualquer procedimento que haja um acompanhamento do paciente. O sucesso e longevidade do procedimento dependem disso”.

Sobre a técnica

A HidroLipoReduceSlim desenvolvida pela esteticista Thaís Mugani com a equipe da SlimCenter foi testado em mais de dez pacientes com resultados comprovados e assegurados. As mudanças promovidas pela técnica começam a aparecer nos primeiros sete dias. No decorrer do protocolo desenvolvido pela clínica, que dura dois meses, houve a perda de até cinco quilos e mais de 25cm abdominais das pacientes. Os resultados dependem de cada metabolismo e hábitos do cliente.

O processo reduz gorduras localizadas por meio da união entre soluções hipotônicas e sessões de ultrassom. Por ser considerada um processo orgânico, a técnica pode sobrecarregar o organismo, sendo o diferencial do protocolo da esteticista a preocupação com essa etapa do processo.

