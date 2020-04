Guardas Municipais da Patrulha Maria da Penha conhecem a nova delegacia da mulher

Equipe da Guarda Municipal de Cascavel, integrantes da Patrulha Maria da Penha, estiveram hoje (28) na DM (Delegacia da Mulher), a fim de conhecerem as novas instalações que permitirão um atendimento de melhor qualidade às mulheres vitimas.

A Patrulha Maria da Penha é composta por profissionais dedicados e comprometidos, os quais atuam integrados com as equipes da DM no combate à violência contra à mulher, em ações que resultam em prisões em flagrante ou na fiscalização do cumprimento das medidas protetivas, nos casos de violência doméstica.

Polícia Civil, Polícia Militar e Guarda Municipal mantém uma parceria importante em Cascavel, na atuação da proteção à mulher, e as novas instalações também proporcionarão melhores condições de trabalho para os profissionais desses órgãos de segurança.