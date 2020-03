Guarda Municipal e Polícia Militar realizam operação Aifu/Covid-19

A Guarda Municipal de Cascavel e a Polícia Militar realizaram nesta segunda-feira (30) a Operação Aifu/Covid -19, que é uma ação voltada à fiscalização dos estabelecimentos comerciais que não estão cumprindo o Decreto Municipal 15.313,que estabeleceu medidas para proteção da população e enfrentamento da Covid-19.

Participaram da ação os fiscais da Vigilância Sanitária e do Setor de Alvará, duas equipes da Guarda Municipal e uma equipe da Polícia Militar. A intenção foi orientar os empresários a cumprirem o decreto que entrou em vigência no dia 20 de março e segue até o dia 5 de abril. “O decreto está em vigor, portanto temos que respeitá-lo. Não é recomendado abrir nesse momento. A orientação é que se aguarde mais um pouco”, disse o secretário de Planejamento e Gestão, Edson Zorek.

A ação da GM e PM está embasada nas denúncias feitas à Ouvidoria pública da Prefeitura de Cascavel, que registrou neste período de vigência do decreto, 1.410 relatos da população. As reclamações podem ser feitas de segunda à sexta feira das 7 às 22h e nos fins de semana em regime de plantão, das 9h às 21h. Além do telefone 156, a população pode entrar em contato com a ouvidoria pública pelo whatsapp no telefone 9-9101-8177.