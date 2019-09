Grupo é premiado e firma parceria com Europa

O Gesoma (Grupo de Estudos em Solos e Meio Ambiente) liderado pelo pesquisador e professor Affonso Celso Gonçalves Jr., do Centro de Ciências Agrárias da Unioeste, Câmpus de Marechal Cândido Rondon, visitou a University of Amsterdam – Science for Energy and Sustainability, onde mais uma parceria científica internacional foi firmada para o desenvolvimento de trabalhos inovadores na área de remediação e descontaminação de compartimentos ambientais.

Com seu orientado de mestrado Élio Conradi Junior, o professor Affonso apresentou as linhas de pesquisa inovadoras desenvolvidas atualmente pelo Gesoma. O convite surgiu por parte de pesquisadores holandeses interessados em desenvolver trabalhos científicos em parceria com a equipe liderada pelo professor Affonso, visando também o intercâmbio de pesquisadores entre Brasil e Holanda.

Posteriormente, Affonso e Élio foram a Lisboa (Portugal) participar do 9º International Conference on Environmental Pollution and Remediation, que ocorreu de 19 a 20 de agosto. O evento foi organizado por pesquisadores canadenses e teve a participação de mais de 20 países. Esse evento fez parte do 5º World Congress on New Technologies (NewTech’19).

Nesse congresso científico foram apresentados dois trabalhos desenvolvidos pelo Gesoma. Conforme Affonso, o grupo recebeu a informação que o trabalho “Use of lysimeters to evaluate the atrazine dynamics in soil cultivated with maize” foi escolhido o melhor trabalho científico do 9º International Conference on Environmental Pollution and Remediation 2019.

Os trabalhos científicos desenvolvidos pelo Gesoma têm o foco em um ambiente sustentável em que se reaproveitam resíduos da agroindústria que certamente seriam descartados como lixo e se transforma esses materiais em produtos adsorventes ou carvões ativados que podem ser utilizados com grande eficácia na descontaminação de águas. “Certamente, hoje, a poluição hídrica representa um problema de grande magnitude no mundo todo”, explica.

Outros trabalhos inovadores sob orientação do professor Affonso estão relacionados à contaminação de solos e águas pelo transporte de agrotóxicos no perfil de solos cultivados e sendo assim o Gesoma propõe uma avaliação desta problemática utilizando lisímetros de percolação e sucção.