Grupo dá voz de assalto e é recebido a tiros

Dois assaltantes foram mortos e um ficou ferido em uma tentativa de assalto registrada na manhã de ontem (18) em uma propriedade rural de Espigão Alto do Iguaçu.

De acordo com as vítimas, quatro indivíduos armados chegaram à propriedade e deram voz de assalto. O dono reagiu e baleou três deles. Dois morreram no local e dois fugiram, um deles ferido. No fim da tarde um dos suspeitos foi preso. De acordo com a Polícia Civil, ele não tinha ferimentos. O outro que foi alvejado permanece foragido. Uma das vítimas também foi baleada, mas sem gravidade.

Os corpos dos assaltantes foram trazidos ao IML (Instituto Médico Legal) de Cascavel no fim da tarde de ontem para identificação e necropsia.

Na propriedade foram apreendidas armas e munições. A Polícia Civil de Quedas do Iguaçu vai investigar o caso e ainda não há confirmação se o agricultor será preso, mas ele deve ser indiciado por porte ilegal de arma de fogo.