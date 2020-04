Governo do Paraná e centrais sindicais debatem enfrentamento da pandemia

Curitiba – O governador Carlos Massa Ratinho Junior participou nessa quarta-feira (8) de uma videoconferência com presidentes de entidades sindicais estaduais e nacionais. O encontro serviu para estreitar o diálogo com os líderes dos trabalhadores e teve como objetivo primordial a defesa dos empregos diante dos reflexos econômicos gerados pela pandemia do novo coronavírus. O governo do Estado também facultou a um representante sindical a possibilidade de participar do grupo de trabalho das questões relacionadas à covid-19.

Na pauta estiveram propostas de auxílio na gestão da Saúde, com disponibilidade de uso dos imóveis dos sindicatos por parte do governo, e apoio nas políticas econômicas de proteção dos mais vulneráveis. Os sindicalistas apresentaram uma lista com 21 reivindicações – a maioria já contemplada nos pacotes econômico e social de mais de R$ 1,4 bilhão lançados nos últimos dias.

O governador disse que a missão do governo do Estado é ajudar a manter os empregos e que há canal aberto de diálogo tanto para aquelas atividades que mantiveram as rotinas como para as que precisaram ser interrompidas.

Sindicatos

As propostas dos representantes sindicais foram apresentadas por Clemente Ganz Lúcio, diretor técnico do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). Elas foram compiladas a partir de demandas da Central Única dos Trabalhadores (CUT), Força Sindical, União Geral de Trabalhadores (UGT), Central dos Trabalhadores do Brasil (CTB), Nova Central Sindical de Trabalhadores (NCST) e Central dos Sindicatos Brasileiros (CSB).

As reivindicações

A lista de 21 pontos inclui participação nos grupos de trabalho dos estados; disponibilização das instalações sindicais pelo sistema de saúde; apoio à inclusão de informais no abono emergencial proposto pelo governo federal; adoção de medidas de reorganização de plantas industriais para fabricação de insumos para profissionais da saúde; acesso a crédito; formalização de planos de médio e longo prazo para retomada da plena atividade econômica; formatação de plano estadual de apoio a famílias vulneráveis; liberação de EPIs para trabalhadores essenciais; e subsídio total de refeição.