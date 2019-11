Governo confirma salário de R$ 1.031 para 2020

O governo federal confirmou nessa terça-feira uma previsão menor de salário mínimo para 2020. O valor agora divulgado pelo Ministério da Economia é de R$ 1.031 no próximo ano. O orçamento inicial de 2020 encaminhado ao Congresso previa que o salário fosse de R$ 1.039.

A diferença é explicada por uma previsão menor de inflação pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), medido pelo IBGE, que costuma reajustar os salários.

A previsão oficial do governo caiu de 4% em agosto para 3,5%. Com isso, também cai o reajuste do salário mínimo. Atualmente, o piso nacional é de R$ 998.