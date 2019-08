Gorduras são mais temidas por quem já passou dos 40

A ideia de que a gordura faz mal à saúde não é de hoje. Desde sempre essa informação rondou as pessoas, especialmente aquelas que são adeptas a dietas. Acontece que existem algumas que fazem bem ao organismo, ajudando fornecer energia, produzir hormônios e contribuindo com a absorção e transporte de algumas vitaminas.

O segredo está em como consumi-las, afinal, a alimentação é a porta de entrada para os nutrientes e as vitaminas que o corpo precisa receber para se manter saudável, mas, por outro lado, por meio dela, algumas doenças podem surgir, especialmente, por causa do excesso de gordura presente nas refeições.

Uma pesquisa sobre hábitos alimentares mostra que aqueles que estão chegando à casa dos 40 anos são os que mais acreditam que gorduras são apenas prejudiciais. De acordo com especialistas, acreditar nessa teoria pode ser algo problemático para o corpo, afinal, elas também desempenham um papel importante.

O que pensam

A pesquisa chamada “Hábitos alimentares dos brasileiros – preferências, dietas e tendências de consumo”, realizada pela Banca do Ramon, mostra de 53,2% dos entrevistados acreditam que as gorduras são boas para a saúde quando consumidas corretamente, por outro lado, 24,6% afirmam que esses nutrientes são prejudiciais e servem apenas para dar sabor à comida, portanto, devem ser consumidos o mínimo possível. Porém, um dado curioso é que 47% dos indivíduos que acreditam que as gorduras não são benéficas e devem ser evitadas ao máximo estão entre 41 e 45 anos de idade.

De acordo com a nutricionista consultora da Banca do Ramon, Nathália Gazarra, as gorduras são importantes na dieta, mas merecem atenção. “A gordura é uma das fontes de energia para o corpo, ela participa da construção das células, ajuda no funcionamento de tecidos e do cérebro, contribui no transporte de vitaminas e compõe enzimas e hormônios. Algumas são mais saudáveis que outras, a melhor gordura para consumir são de fontes não saturadas, como, peixes, sementes, nozes, vegetais, azeite, abacate, entre outras, no entanto, um grama de gordura possui duas vezes mais energia do que um grama de carboidrato ou proteína, sendo assim, o consumo em excesso é prejudicial”, explica.

Doenças crônicas e gorduras: o que tem a ver?

Colesterol alto, diabetes, hipertensão são apenas algumas das doenças crônicas que mais atingem as pessoas com idade acima de 40 anos. Elas são causadas por vários fatores, entre eles, o envelhecimento das células, além de claro, o estilo de vida, como hábitos alimentares e sedentarismo, por exemplo. O consumo excessivo de alimentos gordurosos pode facilitar essas doenças, entupindo as artérias do coração, causando inflamações e prejudicando alguns órgãos, como pâncreas ou o fígado. “Como existem gorduras que fazem bem ao organismo, tentar evitá-las a todo custo não é recomendado. As gorduras monoinsaturadas e poli-insaturadas são as consideradas ‘do bem’, pois além de remover o LDL das artérias, promove um coração mais saudável. Já as gorduras ‘do mal’, ou seja, aquelas que são prejudiciais ao organismo, são as gorduras saturadas ou uragords trans e estão diretamente relacionadas a doenças. Por isso o equilíbrio é a chave do sucesso”, detalha a especialista da Banca do Ramon.

Alimentação e exercícios ajudam a prevenir doenças

A nutricionista explica que os cuidados com as refeições devem ser tomados ao longo de toda a vida, pois problemas causados por consequência de uma alimentação inadequada podem surgir em qualquer idade, no entanto, ao chegar aos 40 anos ou mais, é necessária uma atenção redobrada com a saúde. “Na realidade, algumas doenças aparecem ao longo dos anos, porém, através de uma alimentação saudável e adequada mais a prática de atividade física, ajudam tanto na prevenção como no tratamento dessas doenças. Problemas como hipertensão, por exemplo, são um dos mais comuns a partir dos 40 anos, então é necessário pensar o que pode ser feito para evitar um futuro problema. É preciso ter moderação com o sódio, controle do estresse, boa qualidade do sono, praticar atividade física com frequência e prudência com alimentos ricos em gordura saturada. São pequenos detalhes que farão total diferença”, diz Gazarra.

Alimentos com gorduras do bem

Alguns alimentos possuem as gorduras que são importantes para o organismo. Veja alguns que podem ser adicionados nas refeições.

Abacate – Essa fruta, apesar de ser calórica, é muito rica em gorduras monoinsaturadas. Só para se ter uma ideia, 11g de abacate possuem cerca de 14,6g de gorduras do bem. “Mesmo tendo conteúdo calórico, o consumo dessa fruta consegue diminuir os níveis de colesterol ‘ruim’ e triglicerídeos, além de aumentar o colesterol ‘bom’, prevenindo doenças cardíacas”, detalha a nutricionista.

Ovos – Sempre há muitas dúvidas com relação à inclusão de ovos no cardápio, mas o que poucas pessoas sabem é que eles também possuem gorduras boas. Podem ser incluídos na alimentação de maneira equilibrada, sendo cozido ou mexido, pois são opções menos calóricas quando comparado ao frito.

Salmão – O salmão é rico em ômega 3, que faz parte do time das poli-insaturadas. “Ele ajuda a manter os bons níveis de triglicérides e previne doenças cardiovasculares. Mas não é só ele, outros peixes como atum e sardinha também proporcionam esses benefícios”, conta Gazarra.

O que evitar?

Da mesma forma como faz bem alguns alimentos serem inseridos no cardápio, há também aqueles que devem ser evitados, pois mesmo que sejam muito saborosos, podem trazer alguns riscos a saúde, especialmente por terem as famosas gorduras ruins. Veja alguns:

Carne vermelha e embutidos – A carne vermelha está comumente no cardápio do brasileiro, mas seu consumo deve ser reduzido para apenas algumas vezes na semana. Já a linguiça e o bacon devem ser evitados, pois, além de gordurosos, possuem substâncias que não fazem bem à saúde. “Esse tipo de alimento possui gorduras saturadas e elas se acumulam com mais facilidade nas paredes dos vasos sanguíneos. Diminuir o consumo é essencial, o ideal é dar preferência ao frango, peixe e ovos, pelo menos algumas vezes na semana”, diz a especialista.

Macarrão instantâneo – Mesmo que seja um alimento de rápido preparo e que pode ajudar naqueles dias que o tempo está corrido, o macarrão instantâneo deve ser evitado, pois possui gorduras trans, conservantes e alto teor de sódio. Seu consumo frequente pode trazer problemas no coração, nos rins, aumento de pressão arterial e de peso.

Pizza e hambúrguer – Esses dois pratos são muito apreciados no mundo inteiro, mas têm um teor alto de gordura e, se consumidos com muita frequência, podem, além de aumentar o peso, aumentar também o colesterol “ruim”. Porém, não é só a gordura que pode levar a esse tipo de problema, mas toda a composição nutricional desses alimentos.

Sorvete – Nem o sorvete de massa fica de fora dessa. Apesar de serem deliciosos e uma ótima pedida para sobremesas ou dias muitos quentes, eles podem ser extremamente prejudiciais à saúde, pois possuem gorduras trans. Uma alternativa é fazer o próprio sorvete em casa à base de frutas.

Alguns cuidados importantes

Além de manter uma alimentação balanceada orientada por um nutricionista, é necessário que os exames médicos estejam em ordem e, claro, que exista um acompanhamento de um profissional da saúde. “Uma dica é ficar atento aos sinais do corpo, pois, como ele está mudando é importante acompanhar essas transformações. Um check up completo é imprescindível, assim como outros exames que o médico pode pedir. Lembrando sempre de cuidar com responsabilidade da alimentação, porque da mesma forma como ela pode nos nutrir, se feita de maneira inadequada, pode trazer sério riscos a saúde”, ressalta a nutricionista Nathália Gazarra.