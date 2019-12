GDE resgata homem que seria executado em Foz do Iguaçu

O GDE (Grupo de Diligências Especiais) da Polícia Civil resgatou na manhã desta quarta-feira (4), um homem que estava amarrado e seria executado em uma área de mata no Jardim Jupira em Foz do Iguaçu.

De acordo com o Delegado do GDE, Francisco Sampaio, o homem resgatado é usuário de drogas e estava amarrado desde terça-feira (3) por uma dívida de R$50 que tinha com traficantes da região.

Ainda segundo a polícia, o homem deveria ser executado, numa espécie de “tribunal do crime”. Dois homens foram presos, suspeitos de terem amarrado o homem. Na versão dos presos, o homem estaria praticando furtos na região e por isso estava amarrado.

A situação foi descoberta após uma denúncia anônima.

