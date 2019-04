Gaeco cumpre 21 mandados de busca e apreensão em Palmas, Irati e Pato Branco

O Núcleo de Francisco Beltrão (Sudoeste paranaense) do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Paraná, deflagrou nessa terça-feira (23), a Operação Contrapartida, com o cumprimento de 21 ordens de busca e apreensão nos municípios de Palmas, Irati e Pato Branco.

Os mandados foram expedidos pelo Juízo Criminal da Comarca de Palmas, que determinou ainda o afastamento das funções de dois funcionários públicos vinculados ao escritório regional do Instituto Ambiental do Paraná em Pato Branco – um deles o chefe da regional.

A investigação apura o envolvimento de particulares, empresários, profissionais liberais (advogados e engenheiros ambientais) e servidores públicos na prática dos delitos de corrupção passiva, corrupção ativa, lavagem de dinheiro e associação/organização criminosa. Durante as buscas, duas pessoas foram presas em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e munição.