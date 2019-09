Gaeco cumpre 19 mandados de busca sobre incêndio na Vila Corbélia

O Ministério Público do Paraná, por meio do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), e a Corregedoria da Polícia Militar cumpriram na manhã desta quarta-feira (18), 19 mandados de busca e apreensão no âmbito da segunda fase da Operação Tális, que investiga mortes e um incêndio ocorrido na Vila Corbélia, em Curitiba. Todos os mandados foram cumpridos em residências de policiais militares na capital (16), em Araucária (1), em Ponta Grossa (1) e também em São José do Seridó (1), município do Rio Grande do Norte.

Os mandados foram expedidos pela 1ª Vara do Tribunal do Júri de Curitiba. As investigações, que correm sob sigilo, apuram as circunstâncias das mortes ocorridas nos dias 6 e 7 de dezembro de 2018 na Vila Corbélia, na Cidade Industrial de Curitiba. Na ocasião, um policial militar e dois moradores da vila foram mortos e um motorista de aplicativo ficou ferido a tiro. Além disso, houve um incêndio que consumiu cerca de 300 moradias.

Resultado – No cumprimento dos mandados, foram apreendidos aparelhos de telefone celular, computadores e armas de fogo. Também foram presas em flagrante quatro pessoas em Curitiba – um civil e três policiais militares – por porte ilegal de arma.

Confira áudio da coletiva com o procurador de Justiça e coordenador do Gaeco, Leonir Batisti: