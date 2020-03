Foz tem mais três casos confirmados da covid-19

A Vigilância Epidemiológica de Foz do Iguaçu confirmou neste domingo (22) mais três casos positivos da covid-19.

O primeiro caso é de uma jovem que retornou de viagem da Itália no dia 02/03/2020. No dia 11 de março ela apresentou febre e outros sintomas respiratórios leves, e no dia 12/03/2020 entrou em contato com o Plantão Coronavírus, que a classificou como caso suspeito e a encaminhou para a coleta de exame.

A paciente foi orientada quanto ao isolamento domiciliar por 14 dias e recebeu todas as orientações sobre higienização. A jovem permanece em casa sendo monitorada diariamente pela equipe da Vigilância Epidemiológica, assim como seus contactantes.

Os outros dois casos confirmados são de um casal que teve contato com um caso confirmado de São Paulo no dia 7 de março. Ambos apresentaram febre e sintomas respiratórios no dia 10 de março, quando procuraram um hospital particular em Foz do Iguaçu, onde foram notificados como suspeitos. A unidade hospitalar fez a coleta de exames e, assim como o Município, encaminhou ao Lacen/PR (Laboratório Central do Estado do Paraná).

A Vigilância Epidemiológica vem monitorando o casal, bem como toda a família. O casal foi orientado quanto aos cuidados de prevenção e isolamento domiciliar por 14 dias. Os dois apresentaram sintomas leves e encontram-se bem e assintomáticos.

Foz do Iguaçu registrou 73 casos suspeitos da doença, quatro confirmados e 11 descartados.