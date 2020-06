Foz registra o quinto óbito por Covid-19

O município de Foz do Iguaçu registrou, no dia 17 de junho, o quinto óbito por Covid-19. O paciente, de 52 anos, estava internado no Hospital Municipal Padre Germano Lauck desde o dia 29 de março.

A morte foi confirmada somente neste sábado (20) por se tratar de um caso atípico, em que o paciente já estava recuperado da Covid-19, mas permaneceu internado com outras complicações.

Após investigação da Vigilância Epidemiológica de Foz do Iguaçu e consulta ao CIEVS – Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde do Paraná, o caso foi confirmado.

O paciente era diabético e hipertenso e apresentou complicações decorrente da Covid-19, por isso permaneceu internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva). A declaração de óbito consta, entre outras causas, sepse de foco pulmonar (pneumonia) e encefalopatia anóxica (mau funcionamento do fígado e deficiência de oxigênio).

O Governo Municipal lamenta profundamente a perda deste paciente e manifesta toda solidariedade aos familiares e amigos neste momento de profunda tristeza e dor.