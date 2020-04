Foz registra o primeiro óbito por covid-19

A Prefeitura de Foz do Iguaçu confirma, neste domingo (26), o primeiro óbito por covid-19 no município. O paciente de 55 anos estava internado no Hospital Municipal Padre Germano Lauck desde o dia 21 de abril e, devido ao agravamento da doença, faleceu à 1h53 deste domingo.

Há oito anos o paciente fazia tratamento regular para hipertensão arterial sistêmica após um cateterismo.

Ele deu entrada no Hospital Municipal via Samu, vindo de um hospital privado já em estado grave, onde procurou atendimento com falta de ar, tosse seca, febre e dor ao inspirar, sintomas que haviam se iniciado há dez dias.

Ele permaneceu na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e fez uso de ventilação mecânica durante o período em que permaneceu no Hospital Municipal.

Este caso, por não apresentar histórico de deslocamento, foi classificado como transmissão comunitária.

O Hospital Municipal seguiu todo o protocolo de manejo do corpo, conforme determina o Ministério da Saúde.

Os velórios e os funerais de pacientes confirmados/suspeitos da covid-19 NÃO são recomendados devido à aglomeração de pessoas em ambientes fechados. Nesse caso, o risco de transmissão também está associado ao contato entre familiares e amigos.

