Foz: Prefeito reduz salários e suspende tributos municipais por 90 dias

O prefeito de Foz do Iguaçu, Chico Brasileiro, anunciou na noite de terça-feira (24) mais medidas de contenção de despesas para priorizar o orçamento na área da saúde e adotar ações de apoio aos contribuintes municipais.

Dentre elas, está a suspensão por 90 dias do vencimento de todos os tributos municipais, inclusive parcelamentos: “Não é uma isenção, pois nós não podemos fazer renúncia da arrecadação”, esclareceu o prefeito. “Vamos diminuir a quase zero a arrecadação própria. É uma medida drástica, mas sabemos que o momento é difícil”, acrescentou.

A outra medida é o corte de 20% dos salários dele próprio, do vice-prefeito, dos secretários e dos cargos comissionados, além da eliminação de gratificações e encargos de chefia, de forma imediata, já a partir da próxima folha.

“Precisamos reduzir despesas e a primeira medida vai ser a redução da folha de pagamento, daqueles que podem ter seus ganhos reduzidos”, disse Brasileiro.

A proposta será encaminhada à Câmara Municipal para apreciação, em caráter urgente.

Em Foz do Iguaçu, as atividades comerciais (excesso as essenciais) estão suspensas desde a última sexta-feira (20). Conforme o boletim atualizado na terça, a cidade tem quatro casos confirmados do novo coronavírus, além de 107 casos suspeitos à espera dos resultados dos exames.