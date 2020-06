Foz ganha reforços com unidade móvel e ampliação do atendimento a casos suspeitos de covid-19

O combate à covid-19 no município de Foz do Iguaçu ganhará um reforço importante a partir desta semana. A unidade de saúde 24 horas Padre Ítalo, no Porto Meira, abrigará uma extensão dos trabalhos de atendimento, agendamento, coleta e acompanhamento referentes aos casos de coronavírus. A equipe contará com profissionais da saúde treinados para acolhimento de pessoas com sintomas respiratórios.

Outra novidade será a unidade de saúde móvel, adaptada para atendimento a casos sintomáticos, e demais serviços referentes à covid-19. “A principal idéia é de que o caminhão circule nas regiões apontadas pelo Mapa do Calor (divulgado no Boletim Epidemiológico) e possa reforçar esse atendimento às pessoas dos bairros, sem que necessitem circular até a unidade de saúde”, explicou o diretor de Atenção Básica, Ricardo Lacerda. A Unidade Móvel ficará estacionada inicialmente no Centro de Convivência Clóvis Cunha Viana, em Três Lagoas.

O caminhão tem uma estrutura completa semelhante a uma unidade de saúde, adaptada para receber os sintomáticos respiratórios com agendamento e coleta de exames, entrega de resultados e acompanhamento. Além do caminhão, uma segunda estrutura comportará a farmácia móvel. Todo o sistema estará interligado com as unidades e Central Covid no Hospital Municipal. “Buscamos maior agilidade para atendimento e resposta aos sintomáticos”.

O caminhão deverá permanecer de 2 a 3 dias nas regiões críticas apontadas pelo mapa de Calor, com horário de funcionamento de uma unidade de saúde. As equipes de cada distrito serão intercaladas para o atendimento na unidade móvel. Os serviços de consulta médica, coleta de exames e triagem serão estendidos em ambas unidades.