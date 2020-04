Foz do Iguaçu vai ‘repatriar’ brasileiros no Paraguai

Uma força-tarefa da prefeitura de Foz do Iguaçu e da Itaipu Binacional vai trazer na tarde desta quinta-feira (23), um grupo de brasileiro de Ciudad del Este no Paraguai. A prefeitura vai aplicar testes da covid-19 no grupo e a Itaipu vai providenciar o transporte.

O prefeito Chico Brasileiro (PSD) e o coronel Jorge Áureo, assessor do diretor-geral brasileiro, general Joaquim Silva e Luna, vão acompanhar a transferência prevista para as 13h. A força-tarefa inclui secretarias municipais de Saúde e Assistência Social, Unila e Grupo Estratégico da covid-19 da Itaipu.