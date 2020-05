Foz do Iguaçu confirma terceira morte por covid-19

Foz do Iguaçu registrou a terceira morte causada pelo novo coronavírus neste sábado (23). O paciente, idoso, do sexo masculino, apresentava comorbidades e estava internado na UTI do Hospital Municipal Padre Germano Lauck desde o início do mês.

O exame coletado pelo Laboratório Municipal atestou positivo para a covid-19.

O homem não apresentava históricos de viagens nem relato de contato com caso confirmado ou suspeito de coronavírus. Portanto, o caso é classificado como transmissão comunitária.

O Hospital Municipal seguiu todo o protocolo de manejo do corpo, conforme determina o Ministério da Saúde. Os velórios e funerais de pacientes confirmados/suspeitos da covid-19 NÃO são recomendados devido à aglomeração de pessoas em ambientes fechados. Nesse caso, o risco de transmissão também está associado ao contato entre familiares e amigos.