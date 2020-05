Foz do Iguaçu confirma 68° caso de covid-19

A Vigilância Epidemiológica de Foz do Iguaçu confirmou no fim da tarde terça-feira (12), o 68° caso de covid-19, totalizando 68 casos da doença no município.

O paciente confirmado hoje é um homem de 38 anos com histórico de viagem à São Paulo no início de maio. Ele apresentou sintomas gripais e procurou o setor de triagem da covid-19 do Hospital Municipal, onde foi feita a coleta do exame. O paciente permanece em isolamento domiciliar.

Dos 68 casos confirmados, 47 estão recuperados, 16 permanecem em isolamento domiciliar e 3 pessoas estão internadas no Hospital Municipal. Foz do Iguaçu também registrou dois óbitos por Coronavírus.