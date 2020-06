Foz do Iguaçu confirma 21 novos casos do novo coronavírus

A Vigilância Epidemiológica de Foz do Iguaçu confirmou no fim da tarde desta quarta-feira (10), 21 novos casos positivos de covid-19, totalizando 221 casos da doença no município. São 9 mulheres e 12 homens com idades entre 4 meses e 69 anos de idade.

Todos os 21 novos casos diagnosticados estão em isolamento domiciliar e são monitorados pela Vigilância Epidemiológica, que também acompanha os contatos próximos dos pacientes, a fim de evitar a disseminação da doença.

Dos 221 casos confirmados, 147 já estão recuperados, 63 estão em isolamento domiciliar, 8 pessoas estão internadas (moradores de Foz) e o município também contabiliza 3 óbitos.

