Foz confirma o 29º caso de Coronavírus

A Vigilância Epidemiológica de Foz do Iguaçu confirmou nesta quarta-feira (08) o 29º caso de Coronavírus no município. Trata-se de um homem de 60 anos que realizou uma viagem de cruzeiro internacional e retornou a Foz do Iguaçu no dia 24 de março.

Ainda durante a viagem ele iniciou com sintomas leves da doença e ao chegar ao município procurou atendimento via Plantão Coronavírus. Ele foi conduzido como caso suspeito, notificado e encaminhado para coleta de exame.

Foi orientado quanto aos cuidados de prevenção e isolamento domiciliar, sendo monitorado diariamente pela equipe da Vigilância Epidemiológica. Na data de ontem, 07 de abril, ele procurou novamente atendimento médico devido à evolução dos sintomas respiratórios, sendo conduzido ao Hospital Ministro Costa Cavalcanti. O paciente está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), com quadro estável e não faz uso de ventilação mecânica.

Foz do Iguaçu registra até o momento 29 casos confirmados da doença, ainda sem evidências de transmissão comunitária. Já foram descartados 289 casos e 62 permanecem em investigação.

Dos 29 casos confirmados, 17 já foram liberados do isolamento domiciliar, estão assintomáticos e recuperados; 9 estão em isolamento domiciliar com sintomas leves e 3 estão hospitalizados.