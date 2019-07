Foram apreendidas 3,1 toneladas de drogas na Regional de Cascavel no primeiro semestre

A PRF (Polícia Rodoviária Federal ) apreendeu 3,1 toneladas de drogas na Regional de Cascavel durante o primeiro semestre deste ano. Também foram apreendidas 1,1 milhão de carteiras de cigarro, 21 armas de fogo e 8,7 mil munições.

Do total de drogas apreendidas, 3 toneladas são de maconha; 12,8 quilos de cocaína; e 34,2 quilos, de crack. No mesmo período de 2018, a PRF havia registrado 1,2 tonelada de maconha; 1,8 tonelada de cocaína; e 15,7 quilos de crack apreendidos.

O total de 1,1 milhões de carteiras de cigarro contrabandeadas do Paraguai representa uma diminuição de 41% em relação às 1,8 milhões de carteiras recolhidas no primeiro semestre do ano passado.

As apreensões de armas cresceram 40 e as de munições saltaram de 2,2 mil para 8,7 mil.

Entre os meses de janeiro e junho deste ano, as equipes da PRF apreenderam ainda 8 mil unidades de medicamentos irregulares. No total, 32 pessoas foram presas por tráfico de drogas e outras 28, por contrabando ou descaminho.

Apreensões nas rodovias federais do Paraná:

1º semestre de 2019:

– 3,0 toneladas de maconha;

– 12,8 quilos de cocaína;

– 34,2 quilos de crack;

– Total de drogas: 3,1 toneladas;

– 1,1 milhões de carteiras de cigarro;

– 21 armas de fogo;

– 8,7 mil munições;

– 8.000 unidades de medicamentos;

– 32 pessoas presas por tráfico de drogas;

– 28 pessoas presas por contrabando ou descaminho;

– 35 veículos recuperados.

1º semestre de 2018:

– 1,2 toneladas de maconha;

– 1,8 tonelada de cocaína;

– 15,7 quilos de crack;

– Total de drogas: 3,1 toneladas;

– 1,8 milhões de carteiras de cigarro;

– 15 armas;

– 2.216 munições;

– 23 pessoas presas por tráfico de drogas;

– 20 pessoas presas por contrabando ou descaminho;

– 41 veículos recuperados.