Fogo reaparece em bicicletaria queimada

O Corpo de Bombeiros de Cascavel continua monitorando o prédio da bicicletaria destruída pelo fogo no último sábado (7). O prédio fica na Rua Teobaldo Bresolin, Bairro São Cristóvão, e no local ainda há material combustível, por isso na tarde dessa terça-feira (10) houve novo acionamento após vizinhos verem fumaça.

Ninguém se feriu, mas tudo o que havia no prédio foi queimado, inclusive a casa dos proprietários, no piso superior.

De acordo com engenheiros da prefeitura, a residência não tem risco de cair, pois não teve a estrutura comprometida, mas os pilares de base devem ser reforçados.

No local é possível ver ferros retorcidos e bicicletas carbonizadas. Os vizinhos sofrem com o cheiro constante da fumaça e utilizam máscaras. Uma jovem chegou a ser internada com início de pneumonia.

O Corpo de Bombeiros não informou o que poderia estar causando os novos focos, nem a fumaça vista no local, mas vai continuar monitorando a situação.