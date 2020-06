Fiscalização identifica quatro pacientes descumprindo o isolamento social em Foz do Iguaçu

As equipes da Vigilância Epidemiológica, Atenção Básica e Guarda Municipal de Foz do Iguaçu identificaram quatro pessoas diagnosticadas com a covid-19 descumprindo o isolamento social determinado pelas autoridades de saúde. Os casos foram denunciados ao Ministério Público, e os envolvidos podem responder criminalmente pela infração (Artigo 268 do Código Penal).

Os quatro casos foram confirmados em menos de uma semana de atuação do grupo de trabalho, que faz visitas domiciliares para verificar o cumprimento da medida. O trabalho de fiscalização começou com 70 casos. Hoje 130 pessoas recebem as visitas diariamente, além do monitoramento por telefone.

Esta semana o município ganhou reforço com 300 Agentes Comunitários de Saúde (ACS) que farão as visitas em suas respectivas áreas de cobertura.

A população também pode denunciar casos de descumprimento do isolamento social pela central 199.