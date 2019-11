Finados: Paraná teve 65 acidentes e seis mortos em rodovias estaduais

O fim de semana com o feriado de Finados registrou 65 acidentes, com 69 feridos e seis óbitos nas rodovias estaduais do Paraná. O Batalhão de Polícia Rodoviária realizou no período a Operação Finados, que reforçou o policiamento em toda a malha rodoviária, desde a sexta-feira (1º) até a meia-noite de domingo (3). O trabalho resultou em mais de mil autuações lavradas por infrações de trânsito e quatro prisões por embriaguez ao volante.

Em comparação com o mesmo feriado de 2018, que foi mais longo, houve um aumento de 18,8% nos acidentes (de 55 para 65), de 50% no número de pessoas feridas (de 46 para 69) e de 50% nas mortes (de 4 para 6).

FISCALIZAÇÃO

A fiscalização intensa das equipes rodoviárias policiais focou a embriaguez ao volante e o excesso de velocidade, com abordagens a motoristas, operações bloqueio, aplicação de radares móveis em pontos estratégicos e, também, testes etilométricos. Além das quatro prisões por embriaguez ao volante, houve 1.130 imagens de radar e 1.043 autuações de infração de trânsito.

LITORAL

Um dos destinos mais visados pelos paranaenses por conta do forte calor, o Litoral teve três acidentes, uma pessoa ferida, sem registro de óbito. Mesmo assim, houve casos de excesso de velocidade nas rodovias estaduais da região. As equipes policiais fizeram 211 imagens de radar, que depois foram enviadas ao Departamento de Estradas e Rodagem (DER) para serem analisada.