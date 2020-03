Feira do pequeno produtor volta neste domingo (28) em Cascavel

A feira do pequeno produtor vai voltar a funcionar neste domingo (28) em Cascavel, das 7h ao meio dia. Só que num sistema diferenciado e em local diferente também: no antigo terminal Oeste em sistema drive thru – sem que os clientes desçam do carro para pegar as mercadorias.

Idosos, acima de 60 anos e dos grupos de risco não devem entrar e se necessário serão contidos. Durante a semana a feira vai atender nos dias de costume: às terças e quintas das 12h às 19h, aos sábados e domingos das 7h às 12h.

Essas datas e horários permanecerão até o dia 5 de abril, quando encerra o prazo do decreto municipal editado para evitar aglomerações na cidade e o risco de transmissão do novo coronavírus. Depois disso a situação será reavaliada.