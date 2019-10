Família pede justiça: três meses após acidente, caso segue sem solução

Reportagem: Cláudia Neis

Toledo – Três meses após o grave acidente que matou a farmacêutica Taiara Santana, 28 anos, registrado na BR-163 entre Toledo e Marechal Cândido Rondon, provocado por uma viatura da PRE (Polícia Rodoviária Estadual) que trafegava na contramão da pista duplicada, a família ainda aguarda por respostas. “São três meses de espera para que quem causou a morte da minha filha seja punido. Três meses de angústia, porque eu nunca recebi uma ligação de ninguém, nem da polícia para pedir como a família está, muito menos para prestar depoimento. O que eu tenho impressão é que naquele dia mataram um animal e o deixaram lá jogado, como se a vida dela não importasse”, lamenta, emocionada, Helena Maria Ferreira de Santana, mãe de Taiara. A colisão aconteceu no dia 26 de junho.

Helena conta que a filha era muito ligada aos avós. O avô de 91 anos é acamado e quem cuidava da medicação dele era a Taiara. “Eles tinham uma ligação muito forte. Toda folga que ela tinha voltava para Terra Roxa, onde moramos, para cuidar dos avós. Meu pai sentiu muito a morte dela. Ele ainda fala às vezes que a Taiara está demorando para voltar. É um sofrimento que não tem explicação. Ela estava tão feliz que ia começar em um emprego novo, estava cumprindo aviso prévio e tinha o sonho de estudar Medicina”, relata a mãe.

Segundo ela, a família pretende contratar um advogado para cuidar do caso. O objetivo da família é responsabilizar o causador do acidente para evitar que isso não se repita.

Polícia Civil

Dois inquéritos sobre o acidente correm de forma simultânea, um na Polícia Civil e outro na Polícia Militar (que comanda a PRE). A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil de Toledo, responsável pela investigação, que informou que as testemunhas do acidente já foram ouvidas e é aguardado ainda o laudo da criminalística e a conclusão do Inquérito Policial Militar para que tudo seja encaminhado ao Poder Judiciário.

Já a PRE (Polícia Rodoviária Estadual) informou que o inquérito está na fase oitivas de testemunhas. O policial que dirigia a viatura não teve o nome divulgado e continua realizando serviços administrativos.

Outra vítima

A colisão com a viatura envolveu dois carros, além de Taiara, a amiga dela, Jaine Hoffman, 24 anos, que estava no outro veículo sofreu ferimentos graves.