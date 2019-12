Família é agredida durante assalto em Umuarama

Moradora do Jardim Firenze em Umuarama passaram momentos de tensão durante um assalto, onde também foram agredidos pelos autores do crime. O roubo aconteceu na noite da sexta-feira (29), quando três pessoas foram presas suspeitas de envolvimento no crime.

Um deles confessou a participação e, conforme a PM, ele é foragido da cadeia de Mandaguaçu e tem um mandado de prisão por homicídio.Na residência invadida, estavam três vítimas (um casal e uma mulher).

Três homens entraram no imóvel depois que pularam o muro e renderam as vítimas que estavam na sala assistindo à televisão. Os bandidos estavam armados e foram violentos. Duas pessoas foram agredidas na cabeça e tiveram que ser levadas para o hospital Uopeccan.

O bando levou um Toyota Corolla de cor prata e uma moto Kasinski Mirage 150 vermelha, além de dinheiro, eletroeletrônicos, celulares e duas armas de fogo.

A PM foi acionada e deu início ás buscas. Eles souberam que um dos celulares roubados dava sinal na rua Colibri, no bairro Patrimônio, em Umuarama. Várias equipes foram até o local onde avistaram um suspeito, que foi abordado. Contra ele havia mandado de prisão por homicídio praticado em outra cidade.

O rapaz detido assumiu ter participado do assalto, contou que mais duas pessoas participaram e o trio havia deixado os veículos roubados em um esconderijo.

Pouco depois os PMs seguiram até o bairro Sonho Meu e encontraram outros dois suspeitos. O trio foi conduzido à delegacia.

Receptador preso

Um homem foi preso pela Polícia Civil de Icaraíma no sábado pela manhã, depois que se envolveu em um acidente com o Corolla roubado em Umuarama na anterior. Ele estava ferido e procurava atendimento médico. Depois de localizado e preso, ele foi encaminhado ao Hospital Nossa Senhora Aparecida em Umuarama, onde foi atendido e depois conduzido à delegacia de polícia, onde responderá por receptação. O carro, que ficou totalmente destruído, foi recolhido ao pátio da Polícia Rodoviária.