Família busca por desaparecido em Umuarama

Parentes de Edson Lima Spica, de 30 estão a sua procura. Ele era residente em Marilena (município situado a 160 km de Umuarama) e teria passado entre os dias 30 de janeiro e 21 de fevereiro na Apromo (Casa de Acolhimento) de Umuarama.

De acordo com os diretores da casa, o Spica estava sem documentos pessoais e foi aberto um procedimento para a retirada da 2ª via, mas ele saiu do local antes que os documentos ficassem prontos e não avisou para onde iria.

Os parentes de Spica revelaram que ele poderia ter seguido para o Mato Grosso do Sul. Um boletim de ocorrências referente a seu desaparecimento foi registrado pela família na delegacia de polícia.

Qualquer informação sobre o paradeiro de Edson pode ser repassada diretamente para a polícia via 190.