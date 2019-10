Exército faz bloqueio na BR-163 em Lindoeste

Tropas da 15ª Brigada de Infantaria Mecanizada estabeleceram um posto de bloqueio e controle de estradas junto ao Posto da PRF (Polícia Rodoviária Federal) situado na Rodovia BR-163, próximo a Lindoeste-PR na manhã dessa quinta-feira (17).

A atividade está inserida no contexto da Operação Ágata Fronteira Sul, que tem por objetivos combater os ilícitos na faixa de fronteira e reforçar a presença do Estado na região.

As ações fazem parte do Programa de Proteção Integrada de Fronteiras do Governo Federal e ocorrem de modo integrado com os Órgãos de Segurança Pública e de Fiscalização As denúncias de eventuais ilícitos e crimes ambientais podem ser feitas através do telefone 181. O anonimato é garantido.